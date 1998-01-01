الاعلام العبري :أسرى فلسطينيون يطعنون اثنين من السجانين في معتقل النقب

القدس المحتلة/سما/

افادت مصادر الاسرى الفلسطينيين بان قوات القمع اقتحمت سجن النقب وانهالت بالضرب على الاسرى فيما قالت القناة السابعة انه قد تم طعن اثنين من ضباط السجن الاسرائيليين وان احدهم في حالة الخطر.

وقال الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت: ان اسرى حماس قاموا بطعن اثنين من ضباط سجن النقب مساء اليوم وانه جرى تقديم اسعافات اولية لهم".

وقالت المصادر من داخل سجن النقب ان الاسرى تمكنوا من طعن ضابطين داخل قسم 4 في معتقل النقب، واكد الاسرى ان قوات القمع اقتحمت السجن واطلقت قنابل الغاز وشاركت ابراج الحراسة في القاء قنابل الغاز وهرعت سيارات الاسعاف الى محيط السجن.