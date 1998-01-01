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مزهر: سيتم إطلاق سراح معتقلي حراك" بدنا نعيش" في الساعات القادمة

الأحد 24 مارس 2019 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مزهر: سيتم إطلاق سراح معتقلي حراك" بدنا نعيش" في الساعات القادمة


غزة / سما/

كشف ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، عن توصل لجنة المتابعة للقوي الوطنية والإسلامية لاتفاق مع الجهات المختصة في غزة بشأن معتقلي الحراك الشعبي "بدنا نعيش".

وقال مزهر : "بعد جهود واتصالات أجرتها لجنة المتابعة للقوى مع الأجهزة الأمنية وقيادة حماس، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن كل معتقلي الحراك الشعبي، خلال الساعات القادمة".

ولفت عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ، الى أن الاتفاق يستثني "من يثبت ضده الاعتداء على الممتلكات العامة او الخاصة".

وأضاف مزهر: "مع ذلك سنواصل الضغط للافراج عن كافة المعتقلين"

وكان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي خالد البطش، قد اعلن الاسبوع الماضي عن افراج الاجهزة الامنية بقطاع غزة لعدد من المعتقليين على خلفية الاحداث الاخيرة في القطاع.

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