وحدات الارباك الليلي تقرر تصاعد فعالياتها وتهدد :"اما كسر الحصار او رحيل سكان الغلاف

غزة / سما /

أعلنت وحدات الإرباك الليلي أن الأسبوع جاري سيشهد إرباكا شاملا على طول السياج الفاصل شرق وشمال قطاع غزة.

وقالت الوحدات في بيان وصل "شهاب" السبت، "إن الإرباك هذا الأسبوع سيكون إرباكا شاملا على طول السياج الشرقي والشمالي، وسيبدأ كل يوم الساعة السابعة مساء وسيستمر حتى ساعات الفجر بالقرب من التجمعات العسكرية والاستيطانية.

وأضافت "أنه سيتم مضاعفة أعداد البالونات الحارقة خلال ساعات النهار"، مؤكدة أن هذه الخطوات هي جزء من خطة تصعيد الحراك لديها متوعدة مستوطني غلاف قطاع غزة وجنود الاحتلال بـ "جحيما لا يطاق".

ووجهت الوحدات رسالة لقيادة الاحتلال قائلة: "إما يُكسر الحصار عن غزة او يرحل سكان الغلاف".