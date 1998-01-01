مهاتير محمد يشن هجوما حادا على إسرائيل ويصفها بـ "دولة لصوص"

القدس المحتلة / سما /

شن رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، هجوماً على إسرائيل، واصفاً إياها بأنها "دولة لصوص".

وقال مهاتير محمد، في تصريحات من إسلام أباد، بثتها القنوات التلفزيونية الباكستانية، مساء الجمعة، إن "إسرائيل لا تلتزم بالقوانين الدولية، وتواصل أنشطة الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "لسنا ضد اليهود، ولكن لا يمكننا الاعتراف بإسرائيل بسبب احتلالها للأرض الفلسطينية".

وتابع قائلاً "لا يمكنك الاستيلاء على أراضي الآخرين، وإقامة دولة عليها، وكأنك تعيش بدولة لصوص".

وتاتي هذه التصريحات متزامنة مع رفض دولي واسع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الاعتراف بـ"السيادة" المزعومة لإسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، والتي اعتبرت الموقف الأمريكي "انتهاكا سافرا" للقرارات الدولية.

وبدأ مهاتير الخميس، زيارة رسمية إلى باكستان، تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها رئيس البلاد عارف علوي.

ومن المقرر أن يوقع الجانبان على هامش الزيارة اتفاقيات استثمار بقيمة 900 مليون دولار.