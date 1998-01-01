لهذه الاسباب.. "الأمن الإسرائيلي" لم يطبّق قرار المحكمة بإغلاق مُصلى باب الرحمة

القدس المحتلة / سما /

لا يزال مُصلى "باب الرحمة" في الحرم القدسي الشريف في القدس المحتلة ، مفتوح ونشط طوال اليوم، على الرغم من صدور مرسوم من المحكمة الإسرائيلية قبل ثلاثة أيام، يقضي بإغلاقه لمدة شهرين "لأسباب أمنية".

وقال الإعلام العبري، إن الأمن الإسرائيلي لا يطبّق أمر المحكمة، خشية "التحريض على العنف" وتجديده بحسب تعبيرهم .

وقالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، "إن أمر الإغلاق سيتم تنفيذه وفقًا لتقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي".

وفي أعقاب المواجهات التي اندلعت في الحرم القدسي الشريف، أدانت وزارة الخارجية الأردنية "اعمال العنف"، وذكرت أن "القدس الشرقية، بما في ذلك المسجد الأقصى، هي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفقًا للقانون الدولي". مشيرة إلى أن "المنطقة لا تخضع لسلطة النظام القانوني الإسرائيلي".

وطلب الأردن من إسرائيل، إلغاء أمر الإغلاق، محذّرا من أن "العواقب ستكون وخيمة للقرار". واعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء، ان "القدس خط أحمر، ومن واجبنا ان نحمي المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها"، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي في عمّان.

ونقل البيان عن الملك عبد الله قوله، خلال زيارة قام بها إلى محافظة الزرقاء (23 كلم شمال شرق عمان)، "لن أغيّر موقفي بالنسبة للقدس، فموقف الهاشميين من القدس واضح، ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية، علينا واجب تاريخي تجاه القدس والمقدسات".

واضاف "بالنسبة لي القدس خط أحمر، وشعبي كله معي، ونحن كدولة أردنية هاشمية، واجبنا أن نحمي المقدسات الإسلامية والمسيحية".