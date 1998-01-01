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الافراج عن غالبية المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بغزة

الأربعاء 20 مارس 2019 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الافراج عن غالبية المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بغزة


غزة / سما /

أفرجت وزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الاربعاء، عن غالبية المعتقلين على خلفية حراك بدنا نعيش الذي شهده قطاع غزة في الأيام السابقة.

و قال خالد البطش منسق لجنة القوى الوطنية والاسلامية، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الاربعاء، أنه بعد جهود بذلتها القوى الوطنية والاسلامية وهيئة مسيرات العودة ووجوه عشائر ومخاتير من قطاع غزة ،استجابت وزارة الداخلية،  لتلك الجهود وذلك بالإفراج عن غالبية الموقوفين إثر الأحداث الداخلية التي شهدها قطاع غزة مؤخرا .

وأضاف البطش في تصريح صحفي: مؤكدين على ضرورة الحفاظ على أمن المجتمع وسلمه وإحترام وصون الحريات العامة دون الحاق الضرر أو المساس بالممتلكات العامة.

وأردف: سنواصل جهودنا مع الكل الوطني للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة وكسر الحصار الظالم المفروض عليه وإنهاء العقوبات واطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة.

وتابع: ندعو أبناء شعبنا العظيم للالتفاف حول مسيرات العودة والأستعداد لمليونية الأرض والعودة في ذكرى يوم الارض، ليعلم العدو أننا ماضون في مقاومته حتى نيل حقوقنا وكسر الحصار.

#خالد البطش #الافراج #المعتقلين #وزارة الداخلية #الداخلية بغزة

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