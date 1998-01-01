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الرئيس يهاتف "عاطف أبو سيف" ويشن هجوما لاذعا على حماس

الأربعاء 20 مارس 2019 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهاتف "عاطف أبو سيف" ويشن هجوما لاذعا على حماس


رام الله / سما /

هاتف الرئيس محمود عباس، مساء  الثلاثاء، عضو المجلس المركزي، الناطق باسم حركة "فتح" عاطف أبو سيف، للاطمئنان على صحته.

وقال الرئيس  خلال الاتصال الهاتفي بحسب وكالة الانباء الرسمية "وفا" : شرفت بلدك، ما فعلوه فيك جزاؤه ان شاء الله لمصلحة الوطن، لكن هؤلاء الظلاميين سينتهون إلى مزبلة التاريخ، وأنا دائما اقول هكذا عمن ينشقون عن الشرعية الفلسطينية، وامثالهم كثر، وكلهم يذهبون إلى مزبلة التاريخ" حسب تعبيره .

وأضاف: "هؤلاء الظلاميون اصبحوا معروفين للناس الذين كسروا حاجز الرعب والخوف، وانتهت مقولتهم الكاذبة "نحن المقاومة"، وقد باعوا المقاومة ببضعة نقود، نعلم أن الناس قد طفح بهم الكيل ولم يعودوا يحتملوا ما يفعلونه" على حد قوله .

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