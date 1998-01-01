عاطف أبو سيف يصل إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله

رام الله / سما /

وصل عاطف أبو سيف عضو المجلس المركزي، الناطق باسم حركة "فتح" ، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، قادما من قطاع غزة، بواسطة مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وكان أبو سيف تعرض، أمس الاثنين، لاعتداء من قبل مسلحين مجهولين، أدى إلى إصابته بعدة كسور في أنحاء متفرقة من جسده.

أبو سيف من مواليد مخيم جباليا عام 1973 لعائلة هاجرت من مدينة يافا، وحصل على بكالوريوس من جامعة بيرزيت وماجستير من جامعة 'برادفورد' بإنجلترا ودكتوراه من جامعة 'فلورنسا' بإيطاليا، وهو كاتب وروائي، حاز على عدة جوائز عالمية في الأدب والثقافة.