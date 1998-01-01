جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة و يزعم ان منفذ عملية ارئيل من سلفيت

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات في محافظات الضفة الغريية .

وقال جيش الاحتلال انه نفذ حملة اعتقالات في نابلس وجنين ورام الله وسلفيت وغيرها من المدن، كجزء من البحث عن منفذ عملية مستوطنة ارئيل امس وصادر كاميرات من المحال التجارية .



وزعم الجيش ان منفذ العملية التي اسفرت عن مقتل جندي واصابة مستوطنين بجروح حرجة هو من بلدة الزاوية غرب سلفيت وجرى شن حملة مداهمات وتفتيش في المنازل وتوقيف اشخاص .

وتم فرض حصار على قرى برقين والزاوية واقام جيش الاحتلال وحدة بحث مشتركة بالتعاون مع الشاباك لمواصلة البحث والتقصي عن منفذ العملية.