خلال اجتماع الكابينت.. القناة 13 تكشف: تفاهمات التهدئة في غزة تشمل 3 مجالات

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الاحد، عن تفاصيل اجتماع جلسة الكابينت المنعقدة بشأن الوضع الامني في قطاع غزة.

وقالت القناة، إنه تم إطلاع وزراء الكابينت اليوم على استئناف المحادثات عبر الوسطاء مع حماس في غزة، رغم اطلاق الصواريخ من غزة باتجاه تل ابيب، وذلك من أجل منع التصعيد قبل الانتخابات.

وفقًا لوزيرين شاركوا في الاجتماع قالوا أن رئيس الوزراء نتنياهو ورؤساء مؤسسة الجيش أطلعوا وزراء الكابينت بعد الهجوم الصاروخي على تل أبيب ورد الجيش الإسرائيلي، بأن "إسرائيل" ستعود إلى المحادثات مع حماس عبر الوسطاء من أجل منع التصعيد قبل الانتخابات.

وأشارت الى أن بينت أخبر نتنياهو والوزراء الآخرين في الاجتماع أن ذلك استسلام "للإرهاب". وفق قوله.

واوضحت القناة، نقلا عن وزراء في الكابينت قولهم إن المحادثات مع حماس بوساطة مصر تشمل ثلاثة مجالات زيادة مساحة الصيد في غزة، والقيود الإسرائيلية على تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة، وزيادة مبلغ المنحة القطرية للأسر المحتاجة بغزة.

وبحسب القناة، عارض وزير التعليم الاسرائيلي ووزيرة القضاء تجديد الاتصالات مع حماس عبر الوسطاء.

وقال بينيت في الاجتماع إنه سيكون من الخطأ العودة إلى سلسلة المحادثات لأن حماس قالت الكلمة الأخيرة في الجولة الأخيرة وسيُنظر الآن إلى تجدد المحادثات على أنها استسلام وجائزة للإرهاب. وفق قوله.

ووفقا للقناة 13 العبرية، أبدى الوزراء زئيف إلكين وجلعاد إردان تحفظات على الأمر، ولم يطرح نتنياهو مسألة تجديد محادثات التهدئة للتصويت، ولم يطلب أي من الوزراء التصويت، لافتة الى أن نتنياهو أكد أن المحادثات ستتم فقط إذا استمر الهدوء.