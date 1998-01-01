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ليبرمان : عملية "أريئيل" نتيجة مباشرة لاستسلام نتنياهو أمام غزة

الأحد 17 مارس 2019 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان : عملية "أريئيل" نتيجة مباشرة لاستسلام نتنياهو أمام غزة


القدس المحتلة / سما /

علق وزير الحرب الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان على عملية إطلاق النار عند مفترقين قرب مستوطنة أريئيل شمال الضفة التي قتل خلالها جنديان ومستوطن وأصيب اثنان آخران وانسحاب المنفذ.

وقال ليبرمان وفق القناة 13 العبرية في إشارة إلى نتنياهو: "حين تطلق 500 صاروخ على الجنوب، ويكون الرد على الصواريخ باتجاه منطقة غوش دان باهتاً، ويحاول شراء الهدوء من حماس بالدولار القطري سيؤدي إلى تآكل الردع الإسرائيلي".

وأضاف: "الهجمات المروعة والمذهلة التي وقعت اليوم هي نتيجة مباشرة لسياسة حكومة نتنياهو بالاستسلام في غزة".

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