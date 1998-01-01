عقب اطلاق الصواريخ.. الوفد الامني المصري يغادر غزة

غزة / سما/

غادر الوفد الامني المصري قطاع غزة ، مساء اليوم الخميس، عبر معبر بيت حانون "ايرز" بعد أقل من ساعتين على وصوله للقطاع، وذلك عقب اطلاق الصواريخ على تل ابيب.

ووفقا لاعلام معبر بيت حانون "ايرز": مغادرة الوفد الامني المصري المكون من اللواء "احمد عبد الخالق" مسئول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية والعميد "محمد طوصن" قطاع غزة قبل قليل.

واكد مصدر مقرب من الوفد الأمني انه غادر القطاع بعد التوتر الكبير الذي نجم عن اطلاق الصواريخ من قطاع غزة على تل ابيب.

ووصل الوفد مساء اليوم ليقدم إجابات للفصائل الفلسطينية بغزة حول تثبيت التهدئة.

وسيلتقي الوفد الذي يترأسه اللواء أحمد عبدالخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، مع قيادة حركة حماس.

ومن المتوقع أن يكون الوفد حاملا إجابات واضحة على رسائل نقلتها الفصائل الفلسطينية إلى إسرائيل عبر الوسيط المصري لتطبيق تفاهمات التهدئة.

وكان الوفد الامني المصري وصل الى قطاع غزة مرتين الاسبوع الماضي، تلاه وصول وفود قطرية واممية.