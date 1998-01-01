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بالاسماء.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة بينهم 6 طلبة في جامعة بيرزيت

الخميس 14 مارس 2019 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة بينهم 6 طلبة في جامعة بيرزيت


رام الله / سما /

 اقتحم جيش الاحتلال، عدة مدن وقرى في الضفة، فجر اليوم، ونفذ حملة اعتقالات طالت 15 مواطناً على الأقل بينهم ستة طلبة في جامعة بيرزيت.

كما زعم الاحتلال العثور على أسلحة في قرب قلقيلية.

وعرف من بين المعتقلين:

١. عبد الرحمن حمدان (طالب في بيرزيت)- رام الله
٢. وعد فقهاء (طالب في بيرزيت)- رام الله
٣. معتصم أيمن زلوم (طالب في بيرزيت)- رام الله
٤. عمر لدادوة (طالب في بيرزيت)- رام الله
٥. ساجي عابد (طالب في بيرزيت)- رام الله
٦. أسيد كسواني (طالب في بيرزيت)- رام الله
٧. وليد نواورة- بيت لحم
٨. إسلام أحمد صلاح- الخضر جنوب بيت لحم
٩. مصعب العزة- مخيم الدوحة ببيت لحم
١٠. محمد عدنان ملش- الدوحة
١١. قاهر ماجد فراج- أريحا
١٢. أمجد سعيد عمرو- دورا جنوب الخليل
13. سعيد أبو سنينة - الخليل

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