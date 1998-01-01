  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة وتصادر اموالا

الإثنين 11 مارس 2019 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة وتصادر اموالا


رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في مناطق بالضفة.

وافادت مصادر محلية ان الاحتلال اعتقل عبد الكريم انور منى من حي الضاحية بنابلس والمهندس منتصر مصطفى الشنار من المنطقة الغربية بالمدينة، كما جرى اعتقال محمد الشطاوي من مخيم العين من منزله في منطقة المعاجين.

واعتقل ايضا الشاب سليمان نصر عبد الله من منزله في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

فيما داهمت قوة احتلالية منزل المواطن جمال جمعة، في بلدة بيت ليد شرق طولكرم، ووتركت فيه خرابا.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الرحمن شحادة نجل الشهيد أحمد شحادة من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله. وجرى اعتقال الشاب زهير حاتم حويح من منزله في قرية عين يبرود شرق رام الله.

وصادرت قوات الاحتلال مبلغا ماليا يقدر بـ4الاف شيقل من داخل منزل الأسير المحرر محمود أحمد عبيدي في بلدة برقين جنوب غرب جنين.

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: الأموال القطرية تُنقل إلى غزة و آلية جديدة لتحويلها

وزير المالية: رواتب الموظفين ستصرف اليوم بنسبة 50% بما لا يقل عن 2000 شيقل

أبو حسنة : 6400 فرصة عمل لخريجين وعمال بغزة عبر المنحة القطرية خلال أيام

صحيفة تزعم: إيقاف "الإرباك الليلي" مقابل التزامات إسرائيلية لا ترضي حماس

الرئيس يكلف اشتيه رئيسا للحكومة الجديدة

نتنياهو : اسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها وانما فقط لليهود و يهدد حماس

سلطة النقد تصدر تعميماً للمصارف بشأن الاقتطاع من رواتب الموظفين

الأخبار الرئيسية

موقع عبري يزعم: تفاهمات لاحتواء التوتر في الاقصى وغزة وهي كالتالي ..

3

صور: العمادي يلتقي قيادة حماس فور وصوله غزة

شهيد متأثرا بجراحه في خانيونس جنوب قطاع غزة

العمادي

مرفق رابط فحص لاسماء المستفيدين.. صرف الدفعة الرابعة من المنحة القطرية

اشتية

من هو محمد اشتية؟