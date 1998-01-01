صور: العمادي يلتقي قيادة حماس فور وصوله غزة

غزة / سما /

التقت قيادة حركة حماس برئاسة قائدها إسماعيل هنية، مساء الأحد، السفير القطري محمد العمادي، وبحثت معه الملف الإنساني بغزة.

وقال مكتب هنية: إن اللقاء بحث متابعة الملف الإنساني في غزة وآفاق الدور القطري الفاعل والإيجابي في المشاريع الإنسانية والتنموية كافة للتخفيف عن مواطني قطاع غزة.

ووصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، مساء الأحد، إلى قطاع غزة عبر حاجز "بيت حانون- إيرز" شمال القطاع.

ويأتي وصول العمادي مع تصاعد الحديث عن أسبوع حاسم لإعادة تفعيل تفاهمات التهدئة، وإيجاد آلية جديدة لدخول الأموال القطرية لغزة عبر تحويلات بنكية، وليس من خلال حقائب كما حدث سابقًا.

يذكر أن قطر أعلنت تخصيص منحة مالية بقيمة 150 مليون دولار لقطاع غزة تحوّل خلال 6 أشهر، منها 90 مليون دولار تصرف لرواتب الموظفين، و60 مليون دولار لمدّ محطة الكهرباء بالوقود، وتمكنت قطر من تحويل دفعتين في نهاية العام 2018، وماطلت "إسرائيل" في إدخال الدفعة الثالثة، بذريعة التوتر الأمني عند السياج الأمني وتواصل مسيرة العودة.