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جنوب افريقيا تعمل على تنفيذ قرار خفض تمثيلها الدبلوماسي بإسرائيل

الجمعة 08 مارس 2019 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنوب افريقيا تعمل على تنفيذ قرار خفض تمثيلها الدبلوماسي بإسرائيل


غزة / سما /

قال سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، إن حكومته تضع خططا لتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بسفارتها لدى إسرائيل تلبية للقرار الذي اتفق عليه بالمؤتمر الوطني لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في البلاد قبل أكثر من عام.

وأضاف  أمام البرلمان بأن حكومته تقف مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تقرير المصير، وتعترف "بحق إسرائيل في السيادة"، وفق قوله.

ولفت إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تعمل على تنفيذ قرار خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بسفارة جنوب إفريقيا لدى "تل أبيب".

وأوضح رئيس جنوب إفريقيا أن "القرار مبني بالتحديد على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني لذا نمارس ضغطا على إسرائيل، لكننا نقول في الوقت نفسه إننا مستعدون للقيام بدور وضمان تحقيق السلام في الشرق الأوسط"

#جنوب افريقيا #اسرائيل

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