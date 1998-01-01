رئيس لجنة الانتخابات المركزية يلتقي هنية اليوم لبحث الانتخابات

غزة / سما /

يلتقي حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم الخميس ، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لبحث موضوع الانتخابات.

وكان وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وصل مساء امس الأربعاء، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون (ايريز) شمالي القطاع؛ لبحث ملف الانتخابات التشريعية (البرلمانية) مع قيادة حركة “حماس”.

وقال مصدر في معبر بيت حانون، (ايريز) ، مفضلًا عدم نشر اسمه، إن الوفد برئاسة رئيس اللجنة، حنا ناصر، وصل إلى قطاع غزة مساء امس الأربعاء.

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن المحكمة الدستورية (في رام الله) قررت حل المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.

ورفضت “حماس”، قرار المحكمة آنذاك، واعتبرته “غير قانوني ويهدف إلى تعزيز تفرد الرئيس عباس بالسلطة”.