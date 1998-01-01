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حماس: استمرار تنصل الاحتلال من التفاهمات، سيدفع ثمنه مستوطنو "غلاف غزة"

الخميس 07 مارس 2019 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: استمرار تنصل الاحتلال من التفاهمات، سيدفع ثمنه مستوطنو "غلاف غزة"


غزة / سما /

حذرت حركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم الأربعاء، الاحتلال الاسرائيلي من التهرب من التفاهمات التي تمت برعاية مصرية، مشيرة إلى أن مسيرات العودة مستمرة حتى كسر الحصار.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع ، إن الحركة مصممة مع فصائل المقاومة على ضرورة إلزام الاحتلال بدفع استحقاقات التفاهمات التي تمت وتحذره من التنصل منها.

وأضاف القانوع في لقاء متلفز أن استمرار تنصل الاحتلال من التفاهمات سيدفع ثمنه مستوطنو الغلاف، مشيرا إلى أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة وأدواتها الشعبية متصاعدة حتى نزول الاحتلال لباقي مطالب شعبنا.

وأوضح أن الوفد الأمني المصري يحمل مطالب شعبنا ويضاعف جهوده للضغط على الاحتلال الصهيوني بتحقيقها وإلزامه بالتفاهمات وتخفيف المعاناة عن أهالي قطاع غزة.

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