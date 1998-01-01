غزة: استشهاد طفل برصاص الاحتلال والطائرات الحربية تقصف جنوب القطاع

غزة / سما /

استشهد الطفل سيف الدين عماد أبو زيد (15 عاما) في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها في ساعة متأخرة من الليلة شرق مدينة غزة.

وكان أبو زيد نقل إلى مستشفى الشفاء بغزة، بحالة حرجة جراء تعرضه لطلق ناري في الرأس خلال مشاركته في فعاليات الإرباك الليلي.

من جهة اخرى شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، غارات جوية على عدة مناطق غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات بدون طيار وأخرى حربية هاجمت أراض خالية، وموقعا للمقاومة، في محيط الميناء الجديدة غرب خانيونس.

ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات. في حين تعرضت تلك المناطق لأضرار كبيرة.

وكان جيش الاحتلال أعلن ان صاروخا اطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة.