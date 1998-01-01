استطلاع : تحالف أبيض - ازرق يتقدم واليمين الاسرائيلي يتحطم

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تقدم قائمة تحالف "ازرق -ابيض " في الانتخابات المقبلة، على حزب الليكود الحاكم، غير أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يواصل تقدمه كأبرز المرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما يتفوق معسكر الوسط – يسار على تمثيل معسكر اليمين الصهيوني.

ووفقاً للاستطلاع الذي نشرته المواقع الاسرائيلية فان معظم الجمهور يعتقدون أن نتنياهو سيكون الشخص الذي سيشكل الحكومة المقبلة.



بحسب الاستطلاع ، أي قائمة ستصوتون عليها؟ إذا أجريت الانتخابات اليوم ، فإن حزب "الأزرق والأبيض" ، بقيادة بيني غانتس ويائير لابيد ، سيحصل على 36 مقعدًا في الكنيست ، تمامًا مثل الاستطلاع السابق. ويحتل حزب الليكود الذي يرأسه رئيس الوزراء نتنياهو المرتبة الثانية بـ 30 مقعدًا فيما يحل حزب العمل ثالثا بتمثيل يقتصر على 9 مقاعد،



وأظهرت نتائج الاستطلاع أن تحالف الجبهة والعربية للتغيير يحصل على 8 مقاعد، فيما تحصل قائمة "يهدوت هتوراه" الحريدية، على 7 مقاعد، تليها قائمة "شاس" الحريدية وتحالف أحزاب اليمين المتطرف ("البيت اليهودي"، "الاتحاد القومي" و"عوتمسا يهوديت")، بـ6 مقاعد لكل منها.

وأظهر الاستطلاع حصول "كولانو" و"اليمين الجديد" على 5 مقاعد، فيما تحصل "ميرتس" على 4 مقاعد، وكذلك تحالف الموحّدة والتجمع، 4 مقاعد، وذلك بحسب استطلاع القناة الذي شمل عينة من 532 شخصًا بنسبة خطأ تصل إلى 4.2%.



وتظهر نتائج الاستطلاع ان وزير الجيش الإسرائيلي السابق ليبرمان سيبقى خالج الكنيست هو وحزبه "يسرائيل بيتينو" إذ لن يتمكن من تخطي نسبة الحسم، نفس المصير ينتظر حزب "جيشر" برئاسة ابيكسيس وكذلك تحالف الحركة الإسلامية مع حزب التجمع الذي لن يتخطى هو الاخر نسبة الحسم وفقا لما تمخضت عنه نتائج الاستطلاع.



ويتوقف، بحسب هذا الاستطلاع، ما يسمى بمعسكر أحزاب ما يسمى الوسط – اليسار (49 مقعدًا) على معسكر أحزاب اليمين (46 مقعدًا)، لأول مرة، فيما يصل تمثيل الأحزاب الحريدية إلى 13 مقعدًا، وينخفض تمثيل الأحزاب العربية بمقعد واحد حيث تخوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين تحصل من خلالهما على 12 مقعدًا.

وفحص الاستطلاع هوية المرشح الأبرز لتشكيل الحكومة المقبلة، حيث قال 40% من المستطلعين إن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، في حين قال 34% إنهم يفضلون تناوب غانتس ولبيد على رئاسة الحكومة، في حين قال 15% من المستطلعة آراؤهم إنهم غير معنيين بأي من الأسماء المطروحة، وقال 11% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.