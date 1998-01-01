التيار الإصلاحي يفوز بانتخابات نقابة العاملين في جامعة الأزهر

غزة/سما/

فازت قائمة الشهيد "ياسر عرفات"، التابعة للتيار الاصلاحي الديمقراطي بانتخابات نقابة العاملين في جامعة الأزهر بغزة والتي جرت، اليوم الثلاثاء.

وتجري جامعة الأزهر بغزة منذ تأسيسها مع بداية الفصل الثاني من كل عام انتخابات لنقابة العاملين عن طريق صناديق الاقتراع للدفاع عن حقوق العاملين في الجامعة.

وحصدت القائمة خمسة مقاعد من أصل تسعة، في الانتخابات التي عُقدت صباح اليوم في قاعة هاني الشوا بحرم الجامعة الشرقي، وهي الدورة الرابعة والعشرين لنقابة العاملين.

وحصد د.أيمن شاهين، مقعد رئيس النقابة، وهو نجل القائد الوطني أبو علي شاهين "مؤسس الفكر الإصلاحي بحركة فتح.

وفيما يلي أسماء الفائزين بالانتخابات:

1- د احمد التيان 277 صوت

2- د أيمن شاهين 263 صوت

3- د صالح موافي 261 صوت

4- د عماد أبو الخير،253 صوت

5- د شادي التلباني 249 صوت

6- أ ساري السحار 240 صوت

7- أ هيثم غبن 269 صوت

8- أ عبد الناصر أبو عاصي 264 صوت

9- أ عبد الرازق الوالي 253 صوت

وتوجه عموم العاملين من الذين يحق لهم الانتخاب الى صناديق الاقتراع من الجمعية العمومية للعاملين في جامعة الأزهر، صباح اليوم للمشاركة في الانتخابات.

من جهته، أكد الأستاذ الدكتور أحمد دحلان رئيس لجنة الانتخابات وعضو الهيئة التدريسية بقسم الجغرافيا بجامعة الأزهر أن الدورة جاءت للحفاظ على الجامعة وضمان استقرارها وترسيخ الديمقراطية وتهيئة الأجواء الإيجابية للطالب داخل أروقة الجامعة.

وأشار دحلان، إلى أن اللجنة عملت بكامل الإجراءات القانونية وستتعاطى مع كل ما يتعلق بقانون الانتخابات في الجامعة.

وبدوره، أوضح محمد البردويل المراقب الخارجي للانتخابات والمحامي في مؤسسة الضمير لحقوق الانسان أن الانتخابات أجريت بطريقة قانونية ولم تسجل أي ملاحظات أو مخالفات ارتكبتها اللجنة.

ومن جانبه بين السيد عادل أبو مذكور عضو لجنة الاشراف على الانتخابات والعامل بقسم الانشاء والصيانة بالجامعة أن اللجنة لم تواجه أي صعوبات أثناء عملية الإقتراع، مشيرًا "إلى أن المنتخبين سهلوا عليهم العملية ولم تواجههم أي إشكالية".

وعبر الدكتور رائد أبو ربيع رئيس قسم الإعلام بجامعة الأزهر وعضو في قائمة درع الجامعة والعاملين عن أمله في أن تكون النقابة التي ستفوز في الانتخابات صمام الأمان للجامعة وتيسير أمورها في الحفاظ على حقوق الموظفين كافة.

وقال الدكتور ناصر مهدي عضو الهيئة التدريسية في قسم الاجتماع بالجامعة وعضو في قائمة الرئيس ياسر عرفات "إن لكل قائمة برنامج ستعمل به ان حقق الفوز وأهم ما في البرنامج هو تحقيق التوازن المالي وتحسين الوضع الإداري والأكاديمي بالجامعة".