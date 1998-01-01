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"كان": حماس بعثت برسالة إلى "إسرائيل" عبر الوفد الأمني المصري وهذا مفادها..

الثلاثاء 05 مارس 2019 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كان": حماس بعثت برسالة إلى "إسرائيل" عبر الوفد الأمني المصري وهذا مفادها..


غزة / سما /

كشفت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس بعثت رسالة إلى إسرائيل عبر الوفد الأمني المصري عقب اجتماعهما.

وذكرت قناة "كان" العبرية، نقلا عن مصادر فلسطينية أن حماس أبلغت الوفد المصري أنه ليس لديها مصلحة في التصعيد مشيرة الى أنه  يجب على "إسرائيل" الوفاء بالتزاماتها في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف قبل بضعة أشهر.

وأضافت القناة العبرية، أن حماس قالت  للوفد المصري أننا لسنا مستعدين لقبول المعاناة والجوع في غزة بسبب الاعتبارات الانتخابية في "إسرائيل"، والمطالب التي قدمناها غير مستحيلة.

وتابعت "كان" العبرية، وفقاً للمصادر فإن الوفد المصري سيعقد محادثات في "إسرائيل" غدا ومن المتوقع أن يعود إلى غزة في اليومين المقبلين.

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