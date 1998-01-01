  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بعدم نقل أي من مقراته إلى القدس الشرقية

الثلاثاء 05 مارس 2019 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بعدم نقل أي من مقراته إلى القدس الشرقية


القدس المحتلة / سما /

أكد الاتحاد الأوروبي التزام الدول الأعضاء بعدم نقل أي من مقراتها إلى القدس الشرقية، ردا على الخطوة الأميركية الأخيرة بدمج قنصليتها مع سفارتها في القدس.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، إن الاتحاد متمسك بموقف الدول الأوروبية الذي يؤكد أن القدس الشرقية أرض محتلة، وموقفه لن يتغير.

وأضاف، حتى اللحظة هناك اجماع أوروبي على التزام الدول الأوروبية بعدم نقل أي من مقرراتها إلى القدس، وهذا تأكيد على الموقف الدائم للاتحاد الملتزم بقرارات الشرعية، والذي ينادي بإيجاد حل عادل للصراع الفلسطيني والاسرائيلي بناء على هذه القرارات، خاصة فيما يتعلق بمدينة القدس.

الأكثر قراءة اليوم

قلق وخوف.. تسريبات : هذا ما قاله نتنياهو في حوار مغلق ..

هارتس: فرصة كبيرة للتصعيد في غزة والجيش يستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق

"كان": الوفد المصري يصل غزة اليوم ومساع تبذل لعودة الهدوء في غزة

لاول مرة.. الولايات المتحدة تنشر نظام دفاع صاروخي "ثاد" في "إسرائيل"

حسين الشيخ : حماس تشترط لقبول التهدئة ان تسمح اسرائيل بـ 20 مليون $ كرواتب موظفيها

جريمة بشعة.. مصري يقطع رأس عروسه بعد 9 أيام من الزواج لسبب عجيب!

بالصور .. بدء سفر معتمري قطاع غزة إلى السعودية

الأخبار الرئيسية

محدث بالصور: الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة ويجتمع مع قادة حماس

عضو كنيست : ضحكوا عندما وصفت البالونات الحارقة بصواريخ قسام

حدود

معاريف: مصر قدمت 3 بادارت طيبة لحماس وسكان الغلاف يطالبون بعمل عسكري ضد الحركة

يديعوت: الأوضاع على حافة الانفجار.. المخاطر الاربعة التي تهدد بهز المنطقة"

k

3 دول عربية تعترض على مقاطعة إسرائيل.. تفاصيل السجال الساخن بمؤتمر البرلمانات العربية في الأردن