الامن الاسرائيلي يحذر من تصعيد كبير في الصفة

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الإثنين، النقاب عن تحذير المنظومة الأمنية الإسرائيلية، من اندلاع جولة عنف وتصعيد جديدة بالضفة الغربية.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن المنظومة الأمنية، حذرت المستوى السياسي، من اتخاذ قرارات ضد الفلسطينيين، تحت ضغط الانتخابات، محذرة من أن تؤدي هذه القرارات إلى وقوع المزيد من العمليات بالضفة.

وقالت هآرتس أن المنظومة الأمنية، حذرت المستوى السياسي من استقطاع أموال عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة، وتداعيات هذا الاستقطاع.

وترجح المنظومة الأمنية الإسرائيلية، أن أي حادث بالمسجد الأقصى سيكون قادرا على اشعال الضفة الغربية بسهولة.

وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، أكدت أن السلطة لن تكون قادرة على قطع رواتب كافة الأسرى، لأن ذلك سوف يزعزع استقرارها بالضفة، وأن المساس بالأسرى داخل السجون، أو رواتبهم سيؤدي إلى جولة من التصعيد.