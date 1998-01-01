جيش الإحتلال يقر تغيير سياسته على إطلاق البالونات من غزة

القدس المحتلة / سما /

صادر عبرية متطابقة، مساء الأحد، إن الجيش الإسرائيلي بدأ تغيير سياساته في الرد على إطلاق البالونات المشتعلة من قطاع غزة، والقاء العبوات عند السياج الفاصل ليلا.

ووفقا لقناة 13 العبرية، فإن الجيش الاسرائيلي قرر الرد على جميع عمليات إطلاق البالونات والقاء العبوات، على عكس موقفه السابق بتجاهل مثل هذه الأحداث وحصر الرد على تلك الاحداث التي تتسبب بوقوع إصابات من بينها.

من جانبها ذكرت قناة "ريشت كان" العبرية، أن الجيش الاسرائيلي قرر تصعيد ردوده كأحد الحلول المقترحة، وذلك بالتوافق مع مسؤولي المستوطنات المحاذية لغزة، ردا على اطلاق البالونات المشتعلة والعبوات التي تلقى ضمن فعاليات "الإرباك الليلي" عند السياج الفاصل.

وقالت مصادر عسكرية للقناة، إن الجيش لن يسمح بعودة البالونات المشتعلة.