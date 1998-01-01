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شهيدان برصاص الاحتلال واصابة جنديين بزعم عملية دهس غرب رام الله

الإثنين 04 مارس 2019 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان برصاص الاحتلال واصابة جنديين بزعم عملية دهس غرب رام الله


رام الله / سما /

استشهد شابين واصيب ثالث بجراح، في جريمة اعدام ميداني نفذها الاحتلال في قرية كفر نعمة غرب رام الله، صباح اليوم الاثنين.

و فتح جنود الاحتلال النار عليهم بزعم تنفيذ عملية دهس فجر اليوم الاثنين قرب قرية كفر نعمة غرب رام الله.

وزعم جيش الاحتلال ان سيارة فلسطينية كان يسقلها ثلاثة فلسطينيين هاجمت جنودا عند مدخل القرية وان الجنود اطلقوا النار على السيارة اسفر عن استشهاد شابين وجرح ثالث. فيما اصيب جنديان بجروح وصفت جراح احدهما بالخطيرة.

ونقلت مواقع عبرية مختلفة ما زعم به المتحدث باسم الجيش الذي قال ان التحقيقات الاولية تشير الى أن عطلا ما في مركبة الجنود اضطرتهم الى التوقف بجانب الطريق. وبعد ان ترجل الجنود من مركبتهم وقع الهجوم.

حيث هاجم الفلسطينيون عددا من جنود الاحتلال الذين اوقفوهم على جانب الطريق عند مخرج القرية اسفر عن اصابة ضابط بجروح خطيرة وجرح اخر بجروح متوسطة نقلا الى مشفى تل هشمير للعلاج.

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