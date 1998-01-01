نتنياهو: غانتس شارك بتأبين شهداء حماس وعرض جنودنا للخطر عام 2014

القدس المحتلة / سما /

اتهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الاحد، أشد منافسية في انتخابات الكنيست القادمة، أحد قادة حزب "كحول لفان" بيني غانتس، بالمشاركة في حفل لتأبين "مخربي حماس" وفق وصفه، وكذلك تعريض حياة جنود الاحتلال للخطر من أجل عدم إيذاء الفلسطينيين.

وقال نتنياهو في حديثه ، أمام وزراء وأعضاء الكنيست من حزب الليكود، أن غانتس شارك بعد عام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي اصطلحت إسرائيل على تسميتها "عملية الجرف الصامد" عام 2014، في مراسم لتأبين ألف من "مخربي حماس" الذين قتلوا في تلك الحرب.

وأضاف: أن الحدث المذكور نُظّم في في حزيران/ يناير 2015 في كيبوتس كفار عزة، بالقرب من حدود قطاع غزة، مستدركا، أن المناسبة هذه لم تكن حدثا للاعتراف "بالمخربين"، بل كان حفلا قصد منطموه التقريب بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتابع: كان من المقرر، أن يشارك في الحفل الذي نُظّم بعنوان "موسيقى بلا حدود" وفد من قطاع غزة، إلا أن حركة حماس لم تسمح لهم بمغادرة القطاع، وقد شارك في الحفل مسلمون ويهود من داخل إسرائيل، وعُرضت خلاله وصلات موسيقية ترثي "ضحايا" الحرب من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قدمها فنانون عرب ويهود.

وقال رئيس حكومة الاحتلال، إن غانتس شارك في الحفل بعد عام من فوزه في الحرب، وبعد أن أنهى خدمته في الجيش، وتم تصويره وهو جالس بين الجمهور، كما أن غانتس تحدث أمام كاميرا أخبار القناة الاسرائيلية الثانية، وامتدح الحفل، قائلا: هنا ليس فقط مجرد بيانات ولكن هنا أيضا العمل والأمل، وهذا الحدث أراه جميلا جدا.

وفيما يتعلق بالاتهام الثاني، اوضح نتنياهو أن غانتس خاطر بجنود غولاني، فقد استشهد بها نتنياهو من سياق حديث أدلى به غانتس في مناسبة نظمتها جمعية "شورات هدين" عندما كان رئيسا للأركان في عام 2015، وتحدث خلالها عن معارضته لقصف مستشفيي الشفاء في مدينة غزة ووفا في الشجاعية، قائلا: إنه عارض رفض قصف مستشفى الشفاء على الرغم من معرفته بتواجد قيادة حماس أسفل مبنى المستشفى، أما بخصوص مستشفى وفا في الشجاعية فقد قال غانتس: إنه كان في تلك المنطقة بنفسه، وأنه رفض قصف المستشفى قبل إنذار مديرها وإخلائها، ولم يأمر بتنفيذ القصف إلا بعد أن تم الإخلاء، على الرغم من أن تأخير القصف قد عرّض حياة الجنود هناك للخطر.

يذكر أن الشرطة والنيابة العامة الاسرائيلية أوصت بتقديم رئيس الحكومة إلى المحاكمة بتهم تلقي الرشاوى في ثلاثة ملفات التحقيق إلا أن "مندلبليت" قرر اتهام "نتنياهو" بالارتشاء في ملف واحد فقط هو الملف 4000 أي قضية (بيزيك والا) واتهامه في الملفين الآخرين بالاحتيال وبخيانة الأمانة.