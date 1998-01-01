المالكي: فلسطين اختبار و قوى الشر اجتمعت لإبادة وجودنا و حاجتنا الى وحدتنا ضروري وهام

اسطنبول /سما/

قال رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، اليوم الاحد، "اننا نواجه كشعب فلسطيني خطر الوجود، خطر البقاء كشعب، وكأمة، وككيان، وكدولة، او كمشروع تحرري، حيث قوى الشر اجتمعت في عملية الإبادة بدءاً بالقضاء على مكتسباتنا، وتشويه صورتنا واضعافنا، وتجفيف مصادر بقائنا، ومحاربتنا في كل شيء وعلى كل شيء، للقضاء على مشروعنا الوطني، ومنع اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة والمتواصلة جغرافيا وذات السيادة على الحدود الرابع من حزيران 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.

وأضاف المالكي خلال افتتاح أعمال الاجتماع السنوي لسفراء دولة فلسطين في أوروبا في مدينة إسطنبول التركية، "نحن الآن نحارب ضد هذا المشروع حيث تجتمع قوى الشر على هدمه، تحرير فلسطين هو تحرر العالم من الظلم، وإقامة الدولة الفلسطينية هي نقطة البلوغ ونقطة المنتهى، والعدالة لفلسطين وشعبها يعني انتشار الحق والعدالة في ربوع العالم.

وتابع: "فلسطين هي اختبار، فإما أن ننجح وينجح معها العالم، وإذا فشلنا فهو فشل لهذا الكون الذي يكون قد تخلى عن مسؤولياته تجاه شعب استحق ويستحق بكرامته ان يحيا حرا مستقلا شامخاً، الشعب الفلسطيني لم يقبل الفشل يوماً، ومهما لحق به من أذى، ورغم الجراح والمعاناة، ورغم القهر من الأخ قبل الصديق ومن الجار قبل الغريب، الا أنه سطّر عظمة شموخه وبقائه رغم مرور أكثر من سبعين عاما على نكبته، واكثر من مئة عام على مؤامرات خلعه من وطنه".

وعبر المالكي عن سعادته بانعقاد المؤتمر في اسطنبول بمشاركة مولود تشاووش أوغلو، مضيفا: ان انعقاد المؤتمر في اسطنبول يعني الأمان، والثقة، والدعم، والتضامن، والأخوة، كما يوفر هذا المكان الدعم الثابت القوي السياسي لقضيتنا العادلة، الذي نحتاجه في هذه المرحلة من حياتنا، أمام هذه الأوضاع الصعبة العالمية، وأمام حالة التراجع الدولية في دعم القضايا العادلة وتحديداً القضية الفلسطينية، تصبح من أولوياتنا حماية انجازاتنا والحفاظ على اصدقائنا والتنسيق الأفضل معهم، فالتحديات تكبر كل يوم، تواجهنا اليوم لكن ستواجه الجميع غداً، فلا أحد محصن من هذه التحديات لوحده الا إذا تحصن مع نظرائه واشقائه لحماية مكتسباته، وحقوقه، واستقلاله، وسيادته ومستقبله".

وقال المالكي: نشاهد انهياراً جماعيا لعديد المبادئ، بمحاولة لتهديد النظام العالمي القائم والحامي لعلاقاتنا فيما بيننا عمليات ابتزاز وتنمر سياسي، لن تقف عند حد وإنما تعمل كالوباء الذي يقضي على الحياة وجمالها، على الهواء، يلوث الجو وينشر الموت، أمام هذه الحالة غير المسبوقة في عملية التدمير الذاتي لنظامنا العالمي تصبح من أولوياتنا العمل على حماية ميثاق الأمم المتحدة، حماية النظام الدولي المتعدد القائم على القوانين والمعاهدات والاتفاقيات، حماية القيم الإنسانية والمبادئ الدولية التي تحمينا، وإعادة تجميع أنفسنا في هياكل خاصة تحمينا أمام هذا الوباء القاتل".

وأكد المالكي ان الثورة الرابعة مطلوبة هنا، لكنها ليست في عملية الدمار الحاصل، وانما في الحفاظ على كرامة الإنسانية، والقيم الإنسانية، والقانون الدولي، والتنمية المستدامة، وعدالة التوزيع للثروة على التعددية، بمعنى ان ثورتنا هي الحفاظ على مكتسباتنا الحية، الادارة الامريكية الحالية ادارة الرئيس دونالد ترامب لم تترك، ولن تترك لنا خيارا الا الدفاع عن هذه المكتسبات من خلال الدفاع عن انفسنا، في الدفاع عن حقوقنا بما فيها الحق في عالم أكثر عدالة وإنصافاً، عالم يتسع لدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

وأوضح اجتماع اليوم يجب ان يشكل فكرا في كيفية منع حدوث ذلك على مستوى عملنا في القارة الاوروبية وكجزء من استراتيجية فلسطينية، وعربية، وإسلامية، ودولية متكاملة تستنهض الإمكانيات، وتشكل التحالفات، وتعزز الصداقات.

وقال المالكي: تأتينا قوى الشر بأوجه مختلفة، وتقدم نفسها تحت مسميات متعددة واعمال متنوعه، منهم من هو بيننا في الجوار وما بعد الجوار وعبر المحيط، والمطلوب الحذر والصمود، وتركيزنا يجب ان يبدأ هنا في اوروبا حيث ابتدأت نكبتنا ومن هنا يجب ان يبدأ عملنا وينتهي، نؤمن بقوة الحق كما نؤمن بأهمية وضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج لكل شيء ضمن أهداف واضحة، نؤمن بالقيم الانسانية العالمية نؤمن بقوة الإنسان وعظمة التضامن الأممي".

وأضاف: حقنا في دولتنا وأرضنا ثابت، وتحصيله ممكن رغم التهديدات والمؤامرات وتغير موازين القوى، حاجتنا الى وحدتنا ضروري، ودعم اصدقائنا لنا هام، رغم صغرنا إلا أننا نحمل الهم الأكبر نحمل مسؤولية الدين والتاريخ والجغرافيا، نحن نقطة بداية الدنيا وملتقى الأنبياء، عمق الأرض وقربها من السماء، نعيد بعملنا للتاريخ هيبته وللدين رفعته نعيد بصمودنا للنضال شرفه وللإنسان قيمته، ففينا تتجلى كل القيم وتكبر معها المسؤولية.