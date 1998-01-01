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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة الغربية

الخميس 28 فبراير 2019 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة الغربية


رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان لدى اقتحامها مناطق متفرقة من محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت قرية دير أبو مشعل غرب رام الله واعتقلت ثلاثة شبان وهم: محمود الحج غريب، وعمر جميل والشاب أحمد عمر أبو رسيله بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وجرى نقلهم إلى المدخل الشمالي من القرية ومنها إلى جهة مجهولة.

وأضافت المصادر أن الاحتلال اقتحم قرية صفّا جنوب غرب المدينة واعتقل الشاب مجدي مشهور كراجه بعد مداهمة منزله، فيما انتشر الجنود المشاة في شوارع القرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بير زيت شمالا، فيما داهمت قوة عسكرية الجهة الشمالية لمدينة البيرة واقتحمت محطة للمحروقات، دون وقوع اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة تل غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تل، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت كلا من خليل محمد سمير زيدان، ويوسف محمد يوسف رمضان.

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