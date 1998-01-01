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صحيفة عبرية : الاردن يتجاهل رسالة اسرائيل لتهدئة "أزمة" المسجد الاقصى

الأربعاء 27 فبراير 2019 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : الاردن يتجاهل رسالة اسرائيل لتهدئة "أزمة" المسجد الاقصى



القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر عبرية ان الاحداث في المسجد الاقصى يمكن ان تؤدي الى ازمة دبلوماسية بين اسرائيل والاردن.

و بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" فان الاردن رفض رسالة اسرائيل بشان التدخل لتهدئة ازمة المسجد الاقصى ".

وادعت الصحيفة ان الخطة الفلسطينية المدعومة من الاردن هي تصعيد الاوضاع في المسجد الاقصى خاصة فيما يتعلق بباب الرحمة الذي شهد مواجهات مؤخرا وذلك بهدف التصدي لخطة السلام الامريكية.

وقال مصدر رفيع في وزارة الخارجية الأردنية للصحيفة الاسرائيلية أنه تم نقل رسالة من اسرائيل الى الاردن مؤخرا بشان قضية باب الرحمة منعا لتصعيد الاحداث.

وتدعي إسرائيل أن الأوقاف في المسجد الاقصى، تنتهك امر المحكمة الإسرائيلية بإغلاق باب الرحمة أمام المصلين وانه يعمل على تصعيد الاوضاع.

وتنص الرسالة الاسرائيلية انه في حال عدم التوصل إلى حل متفق عليه لمسألة باب الرحمة في الأيام المقبلة، فإن قوات الشرطة الإسرائيلية ستقوم بتنفيذ أمر المحكمة."

وقال المسؤول الأردني أن إسرائيل تتحمل تصعيد الازمة فيما يتعلق بباب الرحمة مضيفا" الاوقاف ليس لديه القدرة أو الرغبة في منع الآلاف من المصلين من الصلاة عند باب الرحمة".

وقالت الاوقاف "انها لن تنصاع الى قرار المحكمة الاسرائيلية باغلاق باب الرحمة. " نحن هنا ولن نذهب الى اي مكان ".

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