الاحتلال يشن حملة اعتقالات في العيسوية ويعتقل محافظ القدس

القدس المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة العيسوية طالت اكثر من 20 مقدسيا .



كما اعتقلت قوات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان.

واقتحمت مخابرات الاحتلال منزل المحافظ وقامت باعتقاله، وافاد المحامي محمد محمود أنه تم اقتياده لمركز شرطة المسكوبية.

و عرف من بين المعتقلين

1. منتصر جابر

٢. منصور محمود

٣. مؤيد بدر

٤. عيسى ابو ريالة

٥. عادل محمود

٦. حسن بلال محمود

٧. خليل ناصر

٨. محمد حسين درباس

٩. ادم كايد محمود

١٠. شادي محمد عطية

١١. محمد علاء محمود

١٢. علي محمد ناصر ابو ريالة