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قادها كوفاخي

صور : هكذا تدرب جيش الاحتلال الاسرائيلي استعدادا للمعركة القادمة مع غزة

الثلاثاء 26 فبراير 2019 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور : هكذا تدرب جيش الاحتلال الاسرائيلي استعدادا للمعركة القادمة مع غزة



القدس المحتلة / سما /

 أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مناورات عسكرية تحاكي مواجهة في غزة ضد حركة حماس.

وذكرت القناة الثانية العبرية أن المناورات والتي قادها رئيس الأركان الجيش أفيف كوخافي اشتركت فيها قوات من المشاة والمدرعات والمدفعية وسلاح الجو وسلاح الإشارة وشعبة الاستخبارات وذلك في قاعدة الجيش "تساليم" في النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948.

واستمرت المناورات ثلاثة أيام وذلك استعدادا لمواجهة عسكرية بمشاركة سلاح الجو والمدرعات وغيرها من الاسلحة في غزة.

وبحسب الناطق باسم جيش الاحتلال، فإنه تم تنفيذ التدريبات في إطار "معركة سريعة"، بما في ذلك الحرب في المناطق السكنية (المدن) والقتال الليلي على مدرعة النمر والدبابات.

وحسب "يسرائيل هيوم" فإن التقديرات الاستخبارية لعام 2019 تشير إلى إمكانية حدوث تصعيد في الضفة الغربية، لكن معظم تركيز الجيش هو على قطاع غزة، لأنه لا يستبعد إمكانية تصعيد حركة حماس من درجة نشاطاتها خلال العام الحالي.

وأضافت أن التقديرات الاستخبارية تتوقع تنفيذ حماس لهجمات ضد الاحتلال، مثل إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على حافلات إسرائيلية أو استخدام أحد الأنفاق لتنفيذ هجوم داخل مناطق الـ48.

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