عائلة غولدن تعقب على نية مصر بالافراج عن المختطفين الاربعة وهذا ما قالته...

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الاحد، أن عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدين الأسير لدى حركة حماس في غزة، ، أعربت عن غضبها الشديد في أعقاب تقارير حول نية مصر الإفراج عن عناصر حماس الأربعة الذين اعتقلتهم عام 2015.

ووفقا للقناة 20 العبرية، قالت عائلة غولدن، إن حكومة بنيامين نتنياهو لا تفعل أي شيء ضد قرار مصر الإفراج "إرهابيي حماس" وفق قولهم.

وأضافت العائلة أن عناصر حماس الأربعة المعتقلين في مصر، "يعتبرون ورقة مساومة ستساعد في إعادة الجنود الإسرائيليين من غزة".

وبحسب القناة العبرية، أشارت العائلة إلى أن "نتنياهو يتصرف بشكل غير مسؤول عندما يسمح لمصر بإطلاق سراحهم"، موضحة أنه "أثبت مرة أخرى أن إعادة الجنود ليس ضمن أولوياته على الإطلاق".