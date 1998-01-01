مواجهات مع الاحتلال في الخليل في ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي

رام الله / سما /

اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، على المشاركين في مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت في مدينة الخليل في الذكرى الـ 25 على مجزرة الحرم الابراهيمي الشريف، ما ادى الى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

و اطلقت قوات الاحتلال الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين ما ادى الى اصابة طفل على الاقل بعيار "مطاطي" والعشرات بحالات اختناق.

وكانت المسيرة التي نظمتها حركة "فتح"، والفصائل الوطنية، قد انطلقت عقب صلاة الجمعة من مسجد علي البكاء، وصولا لمدخل الخليل القديمة" ساحة البلدية" تطالب برفع الاغلاق على مدينة الخليل، وفتح الشوارع المغلقة من قبل الاحتلال الاسرائيلي، ورحيل المستوطنين، ووقف الانتهاكات الاحتلالية بحق اهالي الخليل القديمة.

ورفع المشاركون في المسيرة، الاعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات المطالبة برحيل الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه عن الخليل، والمنددة بممارسات المستوطنين ضد اهالي الخليل القديمة، وانتهاكات الاحتلال وإجراءاته في الحرم الابراهيمي وضد المصلين، واجراءات الاحتلال الاخيرة ضد بعثة التواجد الدولي في الخليل.

يتبع .........