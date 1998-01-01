ايران: لا نستبعد مواجهة عسكرية مع إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الليلة أنه لا يستطيع الغاء احتمال نشوب مواجهة عسكرية مع إسرائيل. واتهم ظريف خلال مقابلة مع صحيفة "دوتشة فيله" الألمانية إسرائيل بأنها تقوم "بمغامرات" من خلال هجماتها في سوريا.

ودافع ظريف خلال المقابلة عن التواجد الإيراني في سوريا. وقال ان "القوات الإيرانية موجودة في سوريا بطلب من الحكومة السورية، في حين ننتهك إسرائيل المجال الجوي للبنان وسوريا، وكذلك تنتهك القانون الدولي أيضا".

وقال ظربف خلال المقابلة التي ستنشر كاملة اليوم :"هناك مغامرات من الجانب الإسرائيلي، والمغامرات دائما خطيرة". وحين سئل ان كان يتوقع حدوث تطور بصراع عسكري بين ايران وإسرائيل قريبا، أجاب ظريف :"لا يوجد، لكن لا يمكننا استبعاد هذا الخيار".

وحذر ظريف في خطابة بمؤتمر الامن في ميونيخ الاحد وقال ان"خطر الحرب ضد إسرائيل كبير، وسيزيد أكثر ان استمررنا من تجاهل انتهاكات القانون الدولي من قبل إسرائيل". وجاءت اقوال ظريف ردا على خطاب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس والذي اتهم ظهران قبل ثلاثة أيام من الخطاب بـ"بمعاداة السامية من النوع النازي".

وقال وزير الخارجية الإيراني انه "لدى الولايات المتحدة هوس غير صحي بخصوص ايران. الولايات المتحدة تستمر باتهام ايران، أيضا باللاسامية. هذا سخيف، وبنفس الوقت خطير جدا".

ورفض ظريف ادعاءات الولايات المتحدة وإسرائيل عن تدخل إيراني في سوريا وقال :"ان ايران تعمل فقط ضد داعش". وأضاف :"هل ايران تهدد وجود دول أخرى؟ أو هل هذا نتنياهو الذي يهدد دولتي؟".