اصابة 30 طفلا بالاختناق بينهم حالة حرجة جراء اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على مدرسة الخليل

رام الله / سما /

أصيب، اليوم الخميس، 30 طفلا بحالات اختناق، أحدهم إصابته حرجة، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على طلبة مدرسة الخليل الاساسية في البلدة القديمة جنوب المدينة.

وأفاد طاقم الاسعاف التابع للمدرسة بأن جيش الاحتلال ألقى قنابل الغاز باتجاه الطلبة اثناء تواجدهم في محيط المدرسة، ما ادى الى اصابة 30 طفلا بالاختناق، اصابة احدهم حرجة، وتم نقلها لمستشفى محمد علي.

واضاف مدير المدرسة أن عددا من المستوطنين من بينهم المدعو "عوفر" المعروف بتطرفه ودعواته لقتل للفلسطينيين شاركوا في هذه الاعتداءات على الطلبة.