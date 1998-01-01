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بالاسماء ..قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الخميس 21 فبراير 2019 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء ..قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

 شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس طالت نحو 16 مواطنا.
والمعتقلون هم:
١. عثمان حامد عويس- اللبن الشرقية جنوب نابلس
٢. محمود عبد الناصر نوباني- اللبن الشرقية
٣. محمود مروان دراغمة- اللبن الشرقية
٤. مهدي عبد الكريم دراغمة- اللبن الشرقية
٥. براء مهند عويس- اللبن الشرقية
٦. إسلام جمال القنبع- مخيم جنين
٧. أسامة البشر- مخيم جنين
٨. أحمد عطا الصباغ الجبالي- جنين
٩. علي إسماعيل البطاط- بيت لحم
١٠. جواد محمود طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم
١١. رائد محمد طقاطقة.- بيت فجار
١٢. أحمد محمد شاكر طقاطقة- بيت فجار
١٣. عبد محمود سلامة زيدات- بني نعيم شرق الخليل
١٤. منتصر سلامة- مخيم عقبة جبر بأريحا
١٥. الفتى أحمد ناصر عدوي- مخيم قلنديا شمال القدس
١٦. المحرر عنان خضر سليمان- بيت عور التحتا غرب رام الله.

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