بالاسماء ..قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس طالت نحو 16 مواطنا.
والمعتقلون هم:
١. عثمان حامد عويس- اللبن الشرقية جنوب نابلس
٢. محمود عبد الناصر نوباني- اللبن الشرقية
٣. محمود مروان دراغمة- اللبن الشرقية
٤. مهدي عبد الكريم دراغمة- اللبن الشرقية
٥. براء مهند عويس- اللبن الشرقية
٦. إسلام جمال القنبع- مخيم جنين
٧. أسامة البشر- مخيم جنين
٨. أحمد عطا الصباغ الجبالي- جنين
٩. علي إسماعيل البطاط- بيت لحم
١٠. جواد محمود طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم
١١. رائد محمد طقاطقة.- بيت فجار
١٢. أحمد محمد شاكر طقاطقة- بيت فجار
١٣. عبد محمود سلامة زيدات- بني نعيم شرق الخليل
١٤. منتصر سلامة- مخيم عقبة جبر بأريحا
١٥. الفتى أحمد ناصر عدوي- مخيم قلنديا شمال القدس
١٦. المحرر عنان خضر سليمان- بيت عور التحتا غرب رام الله.