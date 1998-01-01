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اصابة صيادين واعتقال 4 ومصادرة مركبين في بحر غزة

الخميس 21 فبراير 2019 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة صيادين واعتقال 4 ومصادرة مركبين في بحر غزة



غزة / سما /

 أصيب صيادان واعتقل آخرين، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، جراء إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية النيران تجاه مركب كانوا على متنه قبالة سواحل وسط قطاع غزة.

وبحسب أخبار 24 العبرية، فإن الصيادين أصيبا بجروح ما بين المتوسطة إلى الطفيفة ونقلا إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان لتلقي العلاج.

وأشار إلى أنه تم اقتياد المعتقلين للتحقيق معهم.

من جانبه قال زكريا بكر منسق اتحاد لجان الصيادين ان بحرية الاحتلال اعتقلت أربعة صيادين فلسطينيين على مسافة 11ميلا من بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأوضح أن المعتقلين هم: خضر مروان الصعيدي، محمد سعيد الصعيدي والشقيقين هيثم وعوني طارق بكر.

وأشار بكر الى ان قوات الاحتلال صادرت مركبي صياد للصيادين الأربعة، بعد إطلاق النار تجاههم بشكل مُكثف.

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