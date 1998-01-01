الاحتلال يعتقل 17 مواطنا بالضفة واصابة جندي اسرائيلي بجراح

القدس المحتلة/سما/

اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتقال 17 مواطنا خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية.

وخلال اقتحام مخيم العروب شمال الخليل, اندلعت مواجهات اسفرت حسب قوات الاحتلال عن اصابة جندي بجروح وصفت بالطفيفة كما تم اعتقال خمسة شبان.

وزعم جيش الاحتلال انه ضبط قطعيْ سلاح من نوع كارلو في بلدة الشويكة بطولكرم.

وعرف من معتقلي الضفة فجر الأربعاء:

محمد أبو سرحان- بيت لحم

فادي حلاوة- بيت لحم

أنس جميل جوابرة- مخيم العروب شمال الخليل

نيدان نواف الشريف- مخيم العروب

نديم مهيب جوابرة- مخيم العروب

المحرر هشام الطيطي- مخيم العروب

خالد أبو سالم- مخيم العروب

محمد حسن البدوي- مخيم العروب

عدي عماد التوايهة- حلحول شمال الخليل

محمد نصوح اشتية- سالم شرق نابلس

عدي وفا مزهر- مخيم قلنديا شمال القدس

توفيق بصة- العيزرية شرق القدس

وتم اعتقال الشاب حاتم صبارنة من بيت أمر شمال الخليل على حاجز الكونتينر شرق بيت لحم.