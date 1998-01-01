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بلدية الاحتلال الاسرائيلي تصادق على 4416 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة

الأربعاء 20 فبراير 2019 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية الاحتلال الاسرائيلي تصادق على 4416 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

صادقت بلدية الاحتلال الاسرائيلي في القدس المحتلة على مخطط استيطاني يشمل مشاريع إسكانية وتجارية عبر بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية في أرجاء المدينة إضافة إلى بناء 23576 متر مربع لأهداف التشغيل والعمل و4253 متر مربع تخصص للتجارة.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن أنه تم المصادقة، يوم الإثنين، من قبل لجنة التنظيم والبناء المحلية على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في القدس، منها 464 وحدة سكنية في مستوطنة "غيلو"، و480 وحدة سكنية في مستوطنة "كريات يوفيل" و375 في مستوطنة "كريات مناحم"، إلى جانب البناء للعرب في شعفاط وبيت حنينا.

وأوضحت بلدية الاحتلال بالقدس، أنه وفقا لتوقعاتها، فإن المنطقة الصناعية في "عطروت" ستتطور بشكل كبير في السنوات القادمة، بهدف توفير عدد كبير من المكاتب في المدينة وتوفير فرص عمل وإيجاد حلول للتوظيف والتشغيل.

#القدس #استيطان #الاحتلال

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