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اجتماع هام للقيادة الفلسطينية اليوم والرئيس يلقي كلمة متلفزة

الأربعاء 20 فبراير 2019 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع هام للقيادة الفلسطينية اليوم والرئيس يلقي كلمة متلفزة



رام الله/سما/

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ عن ان القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا هاما اليوم في رام الله يتخلله كلمة متلفزة للرئيس ابو مازن للحديث عن اخر التطورات وتحديدا قرار حكومة الاحتلال اقتطاع رواتب الاسرى والشهداء من اموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها اسرائيل.

في  سياق متصل  رد الرئيس محمود عباس على قرار "الكابنيت الاسرائيلي" قائلا: "تزعم إسرائيل أن السلطة الفلسطينية تقوم بتحويل الأموال إلى الإرهابيين، "لذلك أقول إننا لا نريد أن نستلم هذه الأموال وكل قرش لدينا سننتقله إلى عائلات الشهداء".

وقال الرئيس الذي التقى في وقت سابق الأحد مع أعضاء في "جي ستريت" وأعضاء الكونغرس الامريكي، إن عملية السلام كانت على وشك الانهيار..لسنا مهتمين بهذا لأن هذا يشكل خطرا على منطقة الشرق الأوسط".

واضاف "خلال اجتماعاتي مع ترامب، فهمت منه أنه رجل سلام" ، وقال "خلال لقائي الأخير معه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، سألته إذا كان يعتقد بحل الدولتين قال نعم، وسألته إذا كان يعتقد باحلال السلام بين اسرائيل والفلسطينيين على أساس حدود '67 قال نعم ".
 

#عباس #اللجنة المركزية #ترامب

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