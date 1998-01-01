غانتس يهاجم نتنياهو بشدة: "عندما كنت أدرب في الجيش كنت أنت تلعب"

القدس المحتلة / سما /

هاجم بيني غانتس، زعيم حزب "حصانة لإسرائيل" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة، قائلا "قمت بتدريب المسؤولين العسكريين عندما كنت أنت تلعب، كنت أدخل الخنادق عندما كنت تتعلم إتقان الإنجليزية"، فيما ذكّر غانتس نتنياهو يوم أن ترك إسرائيل وسكن الولايات المتحدة، واصفا إياه بأنه "حاكم منفرد ومنفصل".

ورد نتنياهو على هجوم غانتس، قائلا له "فلتخجل، عرضت حياتي للخطر عندما كنت جنديا وبعدها ضابطا من أجل الدولة، وأصبت ذات مرّة خلال معركة مع مخرّبين، وكدت أخسر حياتي خلال تبادل إطلاق نار".

وجاءت أقوال غانتس هذه خلال كلمة له أكد فيها أنه سيجري اتصالات مع حزب "ييش عتيد" الوسطي لبحث إمكانية خوض الانتخابات البرلمانية في قائمة مشتركة، وذلك على ضوء استطلاعات الرأي التي منحت هذه الوحدة عددا من المقاعد يفوق ما سيحصل عليه حزب الليكود الحاكم.

وكانت عدة أحزاب قد كشفت عن أسماء مرشحيها النهائيين لانتخابات الكنيست التي ستجرى في التاسع من شهر نيسان/إبريل المقبل، فيما تتناقل وسائل الاعلام أخبارا عن إمكانية حدوث تحالفات بين الأحزاب في الساعات الأخيرة التي تسبق الموعد الأخير للأحزاب من أجل تقديم مرشحيها للانتخابات.