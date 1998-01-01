اصابات واعتقالات خلال اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف بنابلس

رام الله / سما /

اقتحم مئات المستوطنين، فجر اليوم الاربعاء، منطقة قبر يوسف شرق نابلس، واندلعت مواجهات مع الاحتلال في المكان.

وافادت مصادر محلية ان قرابة الف مستوطن وصلو الى "قبر يوسف" قبيل منتصف الليلة الفائتة عبر عدد كبير من الحافلات وبحراسة عسكرية مشددة.

وقالت مصادر امنية فلسطينية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت ثلاثة شبان خلال عملية المواجهات .



واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي باكثر من عشرين الية عسكرية اسرائيلية ترافقها عدد من الحافلات التابعة للمستوطنين باتجاه قبر يوسف قرب مخيم بلاطة شرق نابلس وقاموا باداء الصلوات الدينيه والطقوس التلموية حتى الساعات الاولي من فجر اليوم .

وقالت مصادر طبية فلسطينية أن قوات الاحتلال الاسرائيلي أطلقت الرصاص المطاطي باتجاه المواطنين مما ادى الى اصابة الصحفي معتصم سف الحيط برصاصة مطاطية بالبطن حيث تم نقله الى مستشفي رفيديا الحكومي لتلقي العلاج وقد قدمت الطواقم الطبية الاسعاف الميداني لعدد من المواطنين الذين اصيبوا بحالات اختناق جراء المواجهات التى اندلعت في محيط قبر يوسف وشارع عمان واطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي لعشرات قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجاه الشبان .