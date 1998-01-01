مصادر أمنية: حماس تجيش الفلسطينيين و "إسرائيل" لا ترغب بدخول مواجهة مع غزة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة، تعمل على الحدود مع قطاع غزة، حذرت من ارتفاع وتزايد محاولات استهداف الجنود من قبل المتظاهرين الفلسطينيين.

وبحسب موقع "والا" العبري، أوضحت المصادر، أن حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية تعمل على تجييش الجمهور الفلسطيني للتوجه إلى الجدار الحدودي، وذلك في ظل قناعتهم التامة بأن المستوى السياسي الإسرائيلي لا يرغب بتصعيد الأوضاع، ولذلك تعمل "إسرائيل" على احتواء الأحداث وعدم الرد بيد من حديد.

ووفقا للموقع العبري، حذرت مصادر رفيعة في قيادة المنطقة الجنوبية والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، من إمكانية تضاعف فعاليات الحراك الشعبي على السياج الحدودي في قطاع غزة، خلال الشهر المقبل الذي ستحيي فيه الفصائل الذكرى السنوية الأولى لبدء "مسيرات العودة".