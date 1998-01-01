بالصور.. إصابات بالرصاص واعتقالات واسعة عقب اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

أصيب 10 مواطنين برصاص الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، فيما اعتقل اخرون عقب اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين عند باب الرحمة بالقدس.

وعرف من بين المصابين، امين سر حركة فتح بالبلدة القديمة من مدينة القدس، ناصر قوس.

و اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على المواطنين عقب اداء صلاتي المغرب والعشاء في منطقة باب الرحمة داخل المسجد الأقصى.

وافادت مصادر محلية، اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال داخل ساحات المسجد الأقصى بعد قيام شبان بإزالة البوابة الموجودة أمام باب الرحمة مرة أخرى.

ويشهد المسجد الاقصى المبارك في هذه الأثناء توترا شديدا ومواجهات بالأيدي بفعل الاقتحام الواسع لقوات الاحتلال للمسجد من باب المغاربة، وشروعه بالاعتداء على المصلين في منطقة باب الرحمة.

يتبع..