مسئولون أمنيون اسرائيليون : أبو مازن سيقطع المزيد من رواتب موظفي غزة

القدس المحتلة / سما /

حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون في اجتماع "الكابينت" اليوم، من أن أبو مازن سيستمر في دفع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء بعد قرار خصم الأموال من الضرائب.

ووفقاً لموقع "ريشت كان العبري"، توقع المسئولون أن أبو مازن سيفعل ذلك على حساب رواتب موظفي السلطة في غزة ويقطع المزيد من الأموال عن غزة.

وأشار الموقع العبري، إلى وجود التخوفات بأن هذا الإجراء سيؤدي مرة أخرى إلى تصعيد جديد في قطاع غزة وتفاقم الوضع الإنساني هناك.

يذكر أن اجتماع "الكابينت" حضره اليوم العديد من المسؤولين الأمنيين، رئيس الشاباك ورئيس المخابرات العسكرية ومنسق الأنشطة الحكومية وغيرهم.