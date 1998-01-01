الكابينت يقرر خصم نصف مليار شيكل من مقاصة السلطة عن رواتب الشهداء والاسرى

القدس المحتلة/سما/

وافق المجلس الوزاري الامني المصغر في إسرائيل، اليوم الأحد، على اقتطاع 502 مليون شيكل من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، والتي تقول إسرائيل إنها تعادل رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الأجهزة الأمنية قدمت للمجلس الأمني السياسي المصغر تقريرًا عرضوا من خلاله الدفعات التي قدمتها السلطة الفلسطينية في عام 2018 للأسرى والشهداء، وتقرر خصم مبلغ 502,697,000 شيكل، ونهبه من عائدات الضرائب التي تجبى للسلطة الفلسطينية (أموال تحصيل المعابر).

وقدمت وزارة الحرب الإسرائيلية لأعضاء الكابينيت، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، تقديراتها للميزانية التي رصدتها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء، فيما ناقش المجلس كافة الإمكانيات المتاحة أمام الاحتلال؛

يذكر أن إلغاء هذا القرار لا يمكن إلا بمصادقة جديدة من الكابينيت.