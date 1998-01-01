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"غوغل" تطلق هواتف يجمعها المستخدم على هواه!

الأحد 17 فبراير 2019 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"غوغل" تطلق هواتف يجمعها المستخدم على هواه!



وكالات / سما /

سجّلت شركة "غوغل" مؤخرا براءة اختراع جديدة لهواتف فريدة يقوم مستخدمها بتجميع أجزائها الأساسية بنفسه.

ويفيد موقع "T3.com" بأن الهواتف ستتكون من 3 أجزاء رئيسة: هيكل يضم البطارية والمعالج ومكبرات الصوت، وجزء يضم الشاشة مع الكاميرا الأمامية، وثالث فيه الكاميرا الأساسية مع بعض الحساسات الإلكترونية. وتجمع هذه الأجزاء مع بعضها بكل بساطة على مبدأ جمع قطع الليغو.

كما يفترض أن تطرح الأجزاء الثلاثة لهذه الأجهزة بعدة نماذج، ما سيوفر للمستخدم إمكانية تجميع هاتف وفقا للمواصفات التي يرغب بها.

ويرى الخبراء أن فكرة هذه الهواتف عملية جدا ومناسبة لجميع المستخدمين، كونها ستمكنهم ببساطة من استبدال أجزاء هواتفهم التي ستتعرض للتلف دون الحاجة للذهاب إلى مراكز صيانة متخصصة.

#غوغل #هواتف

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