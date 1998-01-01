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صحيفة : هنية يسعى لجلب أموال "حماس" المحتجزة في مصر

الخميس 14 فبراير 2019 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة : هنية يسعى لجلب أموال "حماس" المحتجزة في مصر



غزة / سما /

 كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن مساع كبيرة يبذلها اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لجلب الأموال الخاصة بالحركة والتي تحتجزها مصر منذ سنوات، بعد محاولة إدخالها لقطاع غزة من قبل قيادات في الحركة.

وقالت المصادر في حديث لـ "القدس" إن الأموال التي يحاول هنية استردادها من مصر تصل ما بين 25 إلى 30 مليون دولار، احتجزت على دفعات لدى محاولات قيادات مختلفة من الحركة إدخالها إلى القطاع في السنوات الماضية.

وبحسب المصادر، فإن حماس التي تعاني من ضائقة مالية خانقة، تحاول استعادة تلك الأموال المحتجزة، لمحاولة الخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها كافة المؤسسات والأطر المختلفة داخل الحركة.

وكانت السلطات المصرية صادرت مبالغ مالية من اسماعيل هنية حين احتجز لساعات عندما كان رئيسًا للحكومة العاشرة بعد جولة خارجية قام بها في نوفمبر-تشرين ثان 2006.

كما استولت مصر في عدة مرات على أموال حاول إدخالها القيادي السابق في "حماس" أيمن طه في الأعوام ما بين 2008 و2009 وتقدر بنحو 13 مليون دولار، كما استولت على أموال أخرى من سامي أبو زهري، وخليل الحية، وجمال أبو هاشم، خلال محاولتهم إدخالها من خلال معبر رفح.

وعزت مصر في أكثر من مرة مصادرتها لتلك الأموال لعدم التنسيق مع الجهات المختصة لإدخالها.

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