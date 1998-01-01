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"والا" تكشف:"إسرائيل" تخشى من حرب صاروخية مع حزب الله وحماس

الخميس 14 فبراير 2019 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"والا" تكشف:"إسرائيل" تخشى من حرب صاروخية مع حزب الله وحماس



القدس المحتلة / سما /

كشف موقع واللا العبري، عن خلافات حادة داخل المنظومة الأمنية بين الجيش الإسرائيلي وسلطة الطوارئ الوطنية على مدى جهوزية الجبهة الداخلية للحرب المقبلة، حيث أظهرت المعلومات عن وجود فجوات عميقة في جهوزية الجبهة الداخلية للطوارئ.

ووفقا للموقع العبري، أوضح مصدر رفيع مطلع أن "إسرائيل" تخشى من الدخول في حرب صاروخية مع حزب الله في الشمال أو حماس في الجنوب، حيث يدور الحديث عن فضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى -حسب زعم المصدر- الذي أكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على الاهتمام بالجبهة الداخلية خلال الحرب.

من جانبه، كشف الموقع أيضا النقاب عن رسالة جديدة بعثها رئيس سلطة الطوارئ الوطنية العميد احتياط زئيف تسوك رام خلال الآونة الأخيرة إلى رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي فيما يتعلق بمدى جهوزية الجبهة الداخلية للحرب المقبلة.

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